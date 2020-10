Zavádzanie zákazníka alebo nesprchujte sa v hodinkách určených do sprchy a na plávanie.

Otec už dlhšie túžil po inteligentných hodinkách. Nakoniec si aj s mojou pomocou vybral. Podľa webu predajcu spĺňali všetko, čo zákazník požadoval - plus niečo navyše. Pekné, odolné, nie predražené. A nevadí im voda.

Vybrali sme Xiaomi T-Rex Rock Black. Hodinky boli zakúpené v predajni Datart v Žiline. Jedna z otcových požiadaviek, keďže veľmi rád pláva, bola, aby v hodinkách mohol aj plávať, sprchovať sa. Spomenuté hodinky podľa webu predajcu (www.datart.sk) vyzerali výborne, veď posúďte sami, tu je výber z ich opisu a vlastností:

ide o nesmierne odolné zariadenie, ktoré vám spoľahlivo poslúži doslova kdekoľvek

zariadenie, ktoré vám spoľahlivo poslúži doslova kdekoľvek s týmito hodinkami môžete plávať v bazéne , liezť po horách v extrémnych mrazoch i relaxovať na pláži v letnej vyhni

, liezť po horách v extrémnych mrazoch i relaxovať na pláži v letnej vyhni odolnosť prístroja zaručujú oficiálne certifikáty o splnení dvanástich štandardov vojenskej úrovne (vrátane MIL-STD-810)

(vrátane MIL-STD-810) okrem iného im nevadí sladká ani slaná voda (sú vodotesné až do hĺbky 50 m), sú odolné voči korózii a dokážu pracovať aj v extrémnych teplotách (od -40 °C až do +70 °C)

Taktiež jeden zo športových režimov je určený na plávanie a na stránke predajcu je odkaz na promo-video https://www.youtube.com/watch?v=HLGhbypdRN0&feature=emb_logo, kde model s hodinkami na rukách rovno skáče do vody.

Myslím si, že ako ja, tak aj otec sme pomerne inteligentní ľudia a z vyššie uvedených informácií logicky vyplýva, že hodinky sú okrem iného určené aj na plávanie príp. sprchovanie.

Omyl.

Po piatich dňoch bezproblémového používania sa otec v jeden horúci letný deň rozhodol schladiť v plytkom záhradnom bazéne a následne sprche. Bol to vôbec prvý (a naozaj veľmi krátky a dovolím si podotknúť, že "jemný") kontakt nesmierne odolných hodiniek s vodou. A aké bolo naše prekvapenie, že tieto nesmierne odolné hodinky, ktorým nevadí sladká ani slaná voda, sú vodotesné až do hĺbky 50 m a dokážu pracovať pri teplotách od -40 do +70 °C, tento NÁPOR nevydržali. Po pár minútach zhasli a pravdepodobne pribudla ďalšia vojenská funkcia - hranie mŕtveho. Osobne som bol pri tom a naozaj som neveril, že kratučký pobyt v bazéne a následná sprcha môžu takéto hodinky vyradiť zo života. Myslel som si, že sú len vybité, no pripojenie na nabíjačku ma vyviedlo z omylu. Hodinky sa jednoducho pokazili.

To sa samozrejme môže stať. Aj najrenomovanejšia firma raz za čas vypustí do obehu nepodarok. No čo, dáme hodinky reklamovať. Opravia alebo ak teda ide o chybný výrobok, vymenia a hotovo. Ďalšia chyba naivného zákazníka. V Datarte prebehlo v podstate všetko bez problémov, hodinky zaslali do servisu dodávateľovi do ČR (eD system a.s., Ostrava). Tu je vyjadrenie prvej reklamácie (pôvodné znenie):

Rozhodnutie o reklamácii: neuznána

Dĺžka reklamačného konania: 25

Spôsob riešenia: "hodinky maju zvysenu vodeodolnost , nie su vsak vodotesne. Za vady sposobene tekutinami sa zaruka nevztahuje, Rychla zmena teploty v sprche a pouzitie alakalickych chenikalii spososuje poskodenie puzdra a" (tu asi malo ešte niečo byť, ale skončila veta)

Osoba určená na odborné posúdenie vady: eD´ system Slovakia, s.r.o, Pestovateľská 9, 82104 Bratislava

Ku štylizácii sa nejdem radšej vyjadrovať, no pochopil som a nemohol som uveriť vlastným očiam. Myslel som si, že si robia srandu! Následne sme volali na servisné stredisko a po vysvetlení situácie, pár otázkach, odpovediach a asi aj logickejšom prístupe pána na druhom konci linky nám bolo odporučené, aby sme to znova poslali na reklamáciu, vraj sa teda na to ešte raz pozrú. OK, aspoň niečo a veď hádam nie sme blbí, nechceme nič extra, len hodinky, ktoré splnia to, na čo sú určené a prezentované. Po ďalšom mesiaci čakania prišlo vyjadrenie k opakovanej reklamácii (opäť pôvodné znenie):

"Trváme na závěru předchozí reklamace. Hodinky mají zvýšenou voděodolnost , nejsou však vodotěsné. Na vady způsobené tekutinami se záruka nevztahuje. NÁHLÁ ZMĚNA TEPLOT ve sprše a použití alkalických chemikálií způsobuje poškození pouzdra a těsnení hodinek."

Tak to už ma naozaj napálilo. Ešte pán technik zvýraznil červeným zvýrazňovačom vetu v návode na používanie, kde je naozaj tými malinkými písmenami napísané: "Hodinky majú zvýšenú vodeodolnosť, nie sú však vodotesné. Môžete ich nosiť v sprche, v bazéne alebo pri plávaní v plytkej vode. Nemôžu sa však používať v saune alebo pri potápaní. Na poškodenie spôsobené tekutinou sa záruka nevzťahuje."

Nie som právnik či odborník na reklamácie a pravdepodobne teda nie sme podľa tých malých písmen uvedených niekde v návode, v práve. No na druhej strane sa pýtam:

je v poriadku uvádzať v reklame odolnosť hodiniek voči slanej a sladkej vode a potom zamietnuť reklamáciu z dôvodu, že na vady spôsobené tekutinami sa záruka nevzťahuje???

je v poriadku uvádzať v reklame odolnosť hodiniek voči extrémnym teplotám a potom zamietnuť reklamáciu z dôvodu, že náhla zmena teplôt v sprche a použitie alkalických chemikálií spôsobuje poškodenie púzdra a tesnenia hodiniek??? (mimochodom žiadna "náhla zmena teplôt ani pôsobenie alkalických chemikálií" nenastalo)

je v poriadku uviesť v návode na používanie, že hodinky síce môžete nosiť v sprche, v bazéne alebo pri plávaní v plytkej vode, ale na poškodenie spôsobené tekutinou sa záruka nevzťahuje???

je v poriadku takto zavádzať zákazníka???

Lebo ja toto vidím ako zavádzanie zákazníka alebo minimálne uvedenie do omylu. Momentálne mám v pláne ešte ísť sa poradiť na SOJ-ku, lebo toto sa mi nezdá ako správny prístup. Skôr sa mi derie na jazyk slovko podvod. Ak by niekto vedel pomôcť radou, ako postupovať, bol by som vďačný. A milý Datart a ostatní predajcovia a distribútori - aspoň teda dajte pri predaji vedieť, že v hodinkách Xiaomi T-Rex Rock Black určených (okrem iného) aj na plávanie sa odporúča plávať, "bazénovať" a sprchovať najlepšie bez vody.